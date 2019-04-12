Мунар – о победе над Зверевым: это волшебный момент для меня, я счастлив

Испанский теннисист Хауме Мунар прокомментировала свой выход в четвертьфинал соревнований в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он неожиданно обыграл первую ракетку соревнований Александра Зверева из Германии – 7:6 (7:1), 2:6, 6:3. Мунар впервые одержал победу в матче с теннисистами из топ-3 рейтинга АТР.



«Саша отличный игрок, и это действительно волшебный момент для меня, я очень счастлив. Я чувствую себя в Марракеше очень хорошо, и эта победа очень много значит для меня», – цитирует 21-летнего теннисиста официальный сайт АТР.



За выход в полуфинал соревнований 60-я ракетка мира поспорит с представителем Франции Бенуа Пэром.



Действующим чемпионом соревнований в Марракеше является испанец Пабло Андухар. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кайла Эдмунда.