Вавринка: мне не нравится играть с Федерером, предпочитаю матчи с Джоковичем

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал о своём отношении к матчам с соотечественником Роджером Федерером.



«Скажу откровенно – мне не нравится играть с Роджером. Особенно в контексте того, что мы хорошие друзья и многое знаем друг о друге.



Играть против него всегда было тяжело. Я лично предпочитаю играть против Джоковича, потому что чувствую, что его игра для меня подходит больше. Чувствую, что могу контролировать большее количество розыгрышей.



Но мне нравятся проблемы, которые доставляют все соперники. Если вы хотите быть на вершине, если вы хотите выигрывать крупнейшие турниры, вам всё равно нужно побеждать всех», – цитирует Вавринку Tennis World USA.



Напомним, Стэн четырежды играл в финальных матча турниров «Большого шлема», при этом оба его матча с Новаком Джоковичем завершились победами: на Открытом чемпионате Франции – 2015 и US Open – 2016.



С Федерером Вавринка встречался 25 раз, однако лишь трижды сумел уйти с корта в качестве победителя.

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