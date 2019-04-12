Дьяченко не отдала ни одного гейма украинке Познихиренко на турнире в Стамбуле

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в четвертьфинал соревнований категории ITF в Стамбуле (Турция). В матче второго раунда она разгромила представительницу Украины Анну Понихиренко со счётом 6:0, 6:0.



Продолжительность матча составила 59 минут. 28-летняя россиянка не выполнила ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. Её соперница отметилась тремя ошибками при подаче, не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из шести имевшихся. Подач навылет Познихиренко также не выполнила.



За выход в полуфинал соревнований Дьяченко может снова поспорить с представительницей Украины. Она поборется с победительницей пары Ольга Янчук (Украина) – Георгана Сербан (Кипр).