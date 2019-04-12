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15-летний Гарфия: победы в Мурсии демонстрируют, что у меня есть хороший уровень

15-летний Гарфия: победы в Мурсии демонстрируют, что у меня есть хороший уровень
Теннис / ATP

15-летний испанец Карлос Алькараз Гарфия оценил своё выступление на челленджере в Мурсии. Теннисист добрался до третьего раунда, где уступил Рудольфу Молекеру из Германии. Победа во втором круге позволила Гарфии войти в историю тенниса.

«Мне нужно продолжать совершенствоваться. Уверен, матчи в Мурсии сделают меня только лучше.

Эти победы демонстрируют, что у меня есть хороший уровень. Уровень, позволяющий играть с теннисистами такого калибра. Матчи дают мне очень важный опыт. Вся неделя получилась очень позитивной.

Кроме того выступать дома — это всегда что-то особенное, особенно на профессиональном турнире. Я очень благодарен всем, кто пришёл на трибуны, чтобы поддержать меня», – цитирует Гарфию UbiTennis.

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Источник: Ubitennis Сообщить об ошибке
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