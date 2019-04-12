Тренер сборной России по сквошу проведёт мастер-класс для читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» и сквош-клуб «Москва» организуют специальную тренировку для читателей портала. Для участия в конкурсе нужно ответить на вопрос «Почему я хочу заниматься сквошем?».

Ответы принимаются на почту champ_marketing@rambler-co.ru в любом удобном формате (фото/видео/коллаж/текст). По итогам конкурса три самых креативных участника получат приглашение на 2 лица. Для занятия необходимы спортивная форма и сменная обувь. Ракетки и мячи предоставляет площадка.



Мастер-класс пройдет на кортах сквош-клуба «Москва» 28 апреля в 18:00. Тренировку проведёт главный тренер сборной России Арнис Тихвинский.