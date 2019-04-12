Ферро победила Фёгель в Лугано и впервые вышла в полуфинал турнира WTA

Французская теннисистка Фиона Ферро вышла в полуфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Фиона ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка. Фиона впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA.



За выход в финал соревнований в Лугано Ферро поспорит со словенкой Полоной Херцог.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.