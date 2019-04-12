Эдберг: с Федерером у нас образовалась ментальная связь

Бывший шведский теннисист и экс первая ракетка мира Штефан Эдберг рассказал о своём сотрудничестве с Роджером Федерером. Он работал со швейцарцем в 2014 и 2015 годах.



«Команда Федерера связалась со мной в 2013-м. Тогда он искал свою игру, боролся с болями в спине, хотел изменить подход в работе. И я решил помочь ему в качестве тренера и психолога. Он согласился использовать ракетку побольше, это была отличная идея.



Мы обсуждали внесение некоторых изменений в его игру — быть более агрессивным на корте, работать с позицией и действовать разнообразнее. Возможно, именно это и подняло его на другой уровень и сказалось на результатах в последующий пару лет», — приводит слова Эдберга Tennis World USA.