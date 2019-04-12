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Лааксонен уступил Гарину в четвертьфинале соревнований в Хьюстоне

Лааксонен уступил Гарину в четвертьфинале соревнований в Хьюстоне
Теннис / ATP

В 1/4 финала турнира в Хьюстоне (США) с призовым фондом $ 652 245 швейцарец Генри Лааксонен в двух партиях проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

22-летний уроженец Сантьяго реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Лааксонен не сделал ни одного брейка. Кроме того, оба теннисиста выполнили по три эйса и совершили по одной двойной ошибке.

В полуфинале Гарин сразится либо с американцем Сэмом Куэрри, посеянным под восьмым номером, либо с Янко Типсаревичем, получившим «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выиграл американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику — Теннису Сандгрену.

12 апреля 2019 года, пятница. 20:00 МСК
Хьюстон. 1/4 финала
Матч окончен
Генри Лааксонен
126
Швейцария
Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
0 : 2
Кристьян Гарин
73
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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