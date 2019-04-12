Лааксонен уступил Гарину в четвертьфинале соревнований в Хьюстоне

В 1/4 финала турнира в Хьюстоне (США) с призовым фондом $ 652 245 швейцарец Генри Лааксонен в двух партиях проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут.

22-летний уроженец Сантьяго реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Лааксонен не сделал ни одного брейка. Кроме того, оба теннисиста выполнили по три эйса и совершили по одной двойной ошибке.

В полуфинале Гарин сразится либо с американцем Сэмом Куэрри, посеянным под восьмым номером, либо с Янко Типсаревичем, получившим «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выиграл американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику — Теннису Сандгрену.