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Хаддад-Майя и Арруабаррена пробились в полуфинал турнира в Боготе

Хаддад-Майя и Арруабаррена пробились в полуфинал турнира в Боготе
Теннис / WTA

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире в Боготе (Колумбия), одержав волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут.

В активе 22-летней уроженки Сан-Паулу 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 14. Соррибес-Тормо выполнила 2 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

За выход в финал Хаддад-Майя поспорит с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, WC) — Аманда Анисимова (США, 6).

Действующей чемпионкой турнира в Боготе является словачка Анна Шмидлова.

Женщины. Богота. Четвертьфинал

Тамара Зиданшек (Словения) — Лара Арруабаррена (Испания) — 4:6, 2:6

12 апреля 2019 года, пятница. 20:40 МСК
Богота. 1/4 финала
Матч окончен
Беатрис Хаддад-Майя
165
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
2 : 1
Сара Соррибес-Тормо
79
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
6 6 6 6
7 8 2 3
           
12 апреля 2019 года, пятница. 19:00 МСК
Богота. 1/4 финала
Матч окончен
Тамара Зиданшек
67
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
0 : 2
Лара Арруабаррена
106
Испания
Лара Арруабаррена
Л. Арруабаррена
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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