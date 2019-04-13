Хаддад-Майя и Арруабаррена пробились в полуфинал турнира в Боготе

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя успешно преодолела четвертьфинальную стадию на турнире в Боготе (Колумбия), одержав волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут.

В активе 22-летней уроженки Сан-Паулу 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 14. Соррибес-Тормо выполнила 2 эйса, 9 раз ошиблась на подаче и сделала 6 брейков.

За выход в финал Хаддад-Майя поспорит с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, WC) — Аманда Анисимова (США, 6).

Действующей чемпионкой турнира в Боготе является словачка Анна Шмидлова.

Женщины. Богота. Четвертьфинал

Тамара Зиданшек (Словения) — Лара Арруабаррена (Испания) — 4:6, 2:6