Анисимова и Шарма вышли в полуфинал турнира в Боготе

Американская теннисистка Аманда Анисимова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под шестым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв в трёх сетах местную спортcменку Марию-Камилу Осорио-Серрано (WC) – 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность противостояния 1 час 53 минуты. На счету Анисимовой 1 подача навылет, 11 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

За право выйти в финал американка сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (Q).

В параллельной встрече австралийка Астра Шарма (LD) обыграла итальянку Сару Эррани – 6:1, 7:5. За выход в финал Астра сразится с испанкой Ларой Арруабареной (11).

В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.