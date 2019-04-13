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Анисимова и Шарма вышли в полуфинал турнира в Боготе

Анисимова и Шарма вышли в полуфинал турнира в Боготе
Теннис / WTA

Американская теннисистка Аманда Анисимова, посеянная на турнире в Боготе (Колумбия) под шестым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв в трёх сетах местную спортcменку Марию-Камилу Осорио-Серрано (WC) – 6:2, 1:6, 6:3.

Продолжительность противостояния 1 час 53 минуты. На счету Анисимовой 1 подача навылет, 11 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

За право выйти в финал американка сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (Q).

В параллельной встрече австралийка Астра Шарма (LD) обыграла итальянку Сару Эррани – 6:1, 7:5. За выход в финал Астра сразится с испанкой Ларой Арруабареной (11).

В 2018 году победительницей этого турнира стала словачка Анна Шмидлова. Она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.

12 апреля 2019 года, пятница. 23:00 МСК
Богота. 1/4 финала
Матч окончен
Мария-Камила Осорио-Серрано
438
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
1 : 2
Аманда Анисимова
76
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
2 6 3
6 1 6
           
12 апреля 2019 года, пятница. 21:30 МСК
Богота. 1/4 финала
Матч окончен
Астра Шарма
138
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
2 : 0
Сара Эррани
243
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
1 2 3
           
6 7  
1 5  
           
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