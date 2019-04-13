Рууд разгромил Гранольерса в Хьюстоне, отдав сопернику лишь один гейм

Представитель Норвегии Каспер Рууд в четвертьфинале турнира в Хьюстоне (США) в двух сетах нанёс поражение испанцу Марселю Гранольерсу со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

20-летний уроженец Осло допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из семи. Гранольерс дважды ошибся на подаче и не делал брейков. Кроме того, оба спортсмена не выполнили ни одного эйса. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в финал Рууд поборется с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, 7).

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.