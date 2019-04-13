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Рууд разгромил Гранольерса в Хьюстоне, отдав сопернику лишь один гейм

Рууд разгромил Гранольерса в Хьюстоне, отдав сопернику лишь один гейм
Теннис / ATP

Представитель Норвегии Каспер Рууд в четвертьфинале турнира в Хьюстоне (США) в двух сетах нанёс поражение испанцу Марселю Гранольерсу со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

20-летний уроженец Осло допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из семи. Гранольерс дважды ошибся на подаче и не делал брейков. Кроме того, оба спортсмена не выполнили ни одного эйса. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в финал Рууд поборется с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, 7).

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.

12 апреля 2019 года, пятница. 23:45 МСК
Хьюстон. 1/4 финала
Матч окончен
Каспер Рууд
95
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 0
Марсель Гранольерс
112
Испания
Марсель Гранольерс
М. Гранольерс
1 2 3
           
6 6  
1 0  
           
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