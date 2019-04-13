Шарма и Свёнтек впервые вышли в полуфиналы турниров WTA

На турнире в Боготе (Колумбия) австралийка Астра Шарма в двух сетах нанесла поражение Саре Эррани из Италии со счётом 6:1, 7:5 и впервые в карьере вышла в полуфинал WTA. За выход в финал 23-летняя спортсменка поборется с испанкой Ларой Арруабареной, посеянной под 11-м номером. В другом полуфинальном матче американка Аманда Анисимова (6) сразится с Беатрис Хаддад-Маей из Бразилии (Q).

Таким же достижением отметилась представительница Польши Ига Свёнтек. В 1/4 финала соревнований в Лугано (Швейцария) 17-летняя теннисистка взяла верх над Верой Лапко из Беларуси, получившей восьмой номер посева, — 4:6, 6:4, 6:1. В поединке с уроженкой Минска Свёнтек смогла отыграть брейк во втором и в третьем сетах. Для Иги турнир в Лугано стал первым, в котором она напрямую попала в основную сетку. За выход в финал Свёнтек поборется с чешкой Кристиной Плишковой.

Свёнтек одолела Лапко и может сыграть с Кузнецовой в полуфинале турнира в Лугано