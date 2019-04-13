Анисимова: непросто играть с соперницей, которая выступает в родной стране

Американская теннисистка Аманда Анисимова оценила свою игру в четвертьфинале турнира в Боготе (Колумбия), где она выиграла у местной спортcменки Марии-Камилы Осорио-Серрано со счётом 6:2, 1:6, 6:3.

«Матч действительно оказался сложным. Непросто играть с соперницей, которая выступает в родной стране. Рада, что смогла справиться с трудностями. Мария — отличная теннисистка, очень уважаю её.

Продолжу играть здесь так, как делала до этого. Посмотрим, каким будет результат", — приводит слова Анисимовой официальный сайт WTA.

За право выйти в финал Анисимова сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майя.

В 2018 году победительницей турнира в Боготе стала словачка Анна Шмидлова. В этом сезоне она не смогла защитить титул, проиграв во втором круге.