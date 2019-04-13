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Свёнтек выиграла у Кр. Плишковой и впервые пробилась в финал турнира WTA

Свёнтек выиграла у Кр. Плишковой и впервые пробилась в финал турнира WTA
Теннис / WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек прошла в финал турнира в Лугано (Швейцария). В полуфинале 17-летняя спортсменка отдала чешке Кристине Плишковой лишь один гейм, победив соперницу со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 55 минут.

27-летняя уроженка Луони дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Её визави выполнила 4 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми.

За титул Свёнтек поборется со словенкой Полоной Херцог, которая ранее нанесла поражение француженке Фионе Ферро.

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

13 апреля 2019 года, суббота. 14:00 МСК
Лугано. 1/2 финала
Матч окончен
Кристина Плишкова
101
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
0 : 2
Ига Свёнтек
115
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
0 1  
6 6  
           
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