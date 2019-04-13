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Рууд: рад хорошо начать грунтовой сезон, чувствую себя отлично

Рууд: рад хорошо начать грунтовой сезон, чувствую себя отлично
Теннис / ATP

Норвежец Каспер Рууд поделился впечатлениями от разгромной победы со счётом 6:1, 6:0 над Марселем Гранольерсом из Испании в четвертьфинале турнира в Хьюстоне (США).

«Рад, что мне удалось хорошо начать грунтовой сезон. На этой неделе я чувствовал себя отлично. В Хьюстоне царит прекрасная атмосфера, здесь великолепные болельщики», — приводит слова Рууда пресс-служба АТР.

За выход в финал Рууд поборется с победителем матча Даниэль-Элаи Галан (Колумбия, Q) — Джордан Томпсон (Австралия, 7).

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику — Теннису Сандгрену. Джонсон покинул текущие соревнования после второго круга, уступив Галану.

Рууд разгромил Гранольерса в Хьюстоне, отдав сопернику лишь один гейм
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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