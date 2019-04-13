Кудерметова и Воскобоева вышли в финал турнира в Лугано в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Галина Воскобоева из Казахстана вышли в финал турнира в Лугано (Швейцария) в парном разряде. В полуфинальном матче Кудерметова и Воскобоева, получившие от организаторов первый номер посева, обыграли четвёртую пару соревнований, швейцарку Белинду Бенчич и словачку Викторию Кужмову, со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Кудерметова и Воскобоева 5 раз на двоих подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. Бенчич и Кужмова подали 1 эйс, трижды ошиблись на подаче и реализовали 3 брейка.

В финале турнира в Лугано Кудерметова и Воскобоева встретятся с третьими сеяными — румынской парой Сорана Кырстя/Андреа Миту.