Анисимова вышла в финал турнира в Боготе, обыграв Хаддад-Майю

Американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в финал грунтового турнира категории International в Боготе. В полуфинальном матче шестая сеяная Анисимова в трёх сетах обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. 17-летняя Анисимова 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. Хаддад-Майя подала 2 эйса, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира Анисимова сыграет с победительницей встречи между 11-й сеяной испанкой Ларой Арруабарреной и Астрой Шарма из Австралии.

В 2018 году турнир в Боготе выиграла словачка Анна Шмидлова, в финале обыгравшая Арруабаррену со счётом 6:2, 6:4.