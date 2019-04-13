241-я ракетка мира Галан вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне

Теннисист из Колумбии Даниэль-Элаи Галан вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне. В четвертьфинальном матче Галан, начавший соревнования с квалификации, в трёх сетах обыграл седьмого сеяного, австралийца Джордана Томпсона, со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Галан трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Томпсон подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

241-я ракетка мира Галан и 67-й номер рейтинга АТР Томпсон впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Хьюстоне Галан сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Эта встреча состоится сегодня позднее.

В 2017-м и 2018-м турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который был посеян под первым номером на соревнованиях 2019 года. Однако в стартовом для себя матче второго круга Джонсон уступил Галану — 3:6, 3:6.