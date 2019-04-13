10 эйсов помогли Шарме обыграть Арруабаррену в полуфинале турнира в Боготе

Австралийская теннисистка Астра Шарма вышла в финал грунтового турнира категории International в Боготе. В полуфинальном матче Шарма в двух сетах обыграла 11-ю сеяную, испанку Лару Арруабаррену, со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Шарма 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Арруабаррена не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

23-летняя Шарма и 27-летняя Арруабаррена впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира в Боготе Шарма сыграет с шестой сеяной — 17-летней американкой Амандой Анисимовой.

В 2018 году турнир в Боготе выиграла словачка Анна Шмидлова, в финале обыгравшая Арруабаррену со счётом 6:2, 6:4.