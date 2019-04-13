Гарин стал первым финалистом турнира в Хьюстоне, обыграв Куэрри

Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал первым финалистом турнира в Хьюстоне. В полуфинале Гарин в двух сетах обыграл восьмого сеяного, американца Сэма Куэрри, со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Гарин 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Куэрри подал 7 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

31-летний Куэрри и 22-летний Гарин впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За титул турнира в Хьюстоне Гарин сыграет с победителем матча между колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном, начавшим соревнования с квалификации, и норвежцем Каспером Руудом.

В 2017 и 2018 года турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который был посеян под первым номером на соревнованиях 2019 года. Однако в стартовом для себя матче второго круга Джонсон уступил Галану – 3:6, 3:6.