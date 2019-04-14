Рууд обыграл Галана и сыграет с Гарином в финале турнира в Хьюстоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал соревнований в Хьюстоне (США), одолев в полуфинальном матче колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

20-летний уроженец Осло не выполнил ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из семи. В активе его визави, занимающего 241-е место в рейтинге ATP, 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В финале Рууд встретится с представителем Чили Кристьяном Гарином, который ранее нанёс поражение американцу Сэму Куэрри.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который был посеян под первым номером на текущих соревнованиях. Однако в стартовом матче второго круга Джонсон уступил Галану — 3:6, 3:6.