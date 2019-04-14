Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рууд обыграл Галана и сыграет с Гарином в финале турнира в Хьюстоне

Рууд обыграл Галана и сыграет с Гарином в финале турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал соревнований в Хьюстоне (США), одолев в полуфинальном матче колумбийца Даниэля-Элаи Галана со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

20-летний уроженец Осло не выполнил ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из семи. В активе его визави, занимающего 241-е место в рейтинге ATP, 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В финале Рууд встретится с представителем Чили Кристьяном Гарином, который ранее нанёс поражение американцу Сэму Куэрри.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который был посеян под первым номером на текущих соревнованиях. Однако в стартовом матче второго круга Джонсон уступил Галану — 3:6, 3:6.

14 апреля 2019 года, воскресенье. 01:10 МСК
Хьюстон. 1/2 финала
Матч окончен
Даниэль-Элаи Галан
241
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
0 : 2
Каспер Рууд
95
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент