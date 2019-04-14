Хивс и Шарма стали победителями парного турнира в Боготе

Австралийки Зоуи Хивс и Астра Шарма выиграли соревнования в Боготе (Колумбия) в парном разряде с призовым фондом $ 250 тыс. В финале они в двух сетах переиграли представителей США Хэйли Картер и Эне Шибахаре со счётом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 54 минуты.

В активе Хивс и Шармы 3 эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из семи. Картер и Шибахара ни разу не подали навылет, а также совершили 3 двойные ошибки.

Хивс и Шарма завоевали первый в карьере титул на турнирах WTA.

Напомним, в финале одиночного разряда Шарма сыграет с шестой сеяной — 17-летней американкой Амандой Анисимовой. В 2018 году соревнования в Боготе выиграла словачка Анна Шмидлова, победившая в решающем противостоянии испанку Лару Арруабаррену.