Монфис не выступит на «Мастерсе» в Монте-Карло из-за травмы

Французский теннисист Гаэль Монфис не примет участия на турнире в Монте-Карло из-за травмы правой лодыжки. На его место переместился 17-й номер посева британец Кайл Эдмунд, который теперь встретится с аргентинцем Диего Шварцманом. А с сербом Душаном Лайовичем вместо Эдмунда сыграет представитель Туниса Малек Жазири.

Монфис не выступает в Монте-Карло третий сезон кряду. В последний раз он участвовал в турнире в 2016 году. Тогда Гаэль дошёл до финала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.