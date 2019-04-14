Гарин: в концовке второго сета Куэрри немного устал

Чилиец Кристьян Гарин прокомментировал победу над американцем Сэмом Куэрри со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в полуфинале турнира в Хьюстоне (США). Соперники впервые встретились в официальных матчах.

«Дул сильный ветер, на корте было медленное покрытие, но в целом это пошло мне на пользу. Во втором сете я выглядел максимально сконцентрированным. А мой соперник, думаю, в концовке немного устал. Я хорошо играл», — цитирует Гарина официальный сайт ATP.

В финале Гарин сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который ранее нанёс поражение колумбийцу Даниэлю-Элаи Галану.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон, который был посеян под первым номером на текущих соревнованиях. Однако в стартовом матче второго круга он уступил Галану — 3:6, 3:6.