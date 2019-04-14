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Анисимова: ожидала непростого матча, ведь Хаддад-Майя хорошо играет на грунте

Анисимова: ожидала непростого матча, ведь Хаддад-Майя хорошо играет на грунте
Теннис / WTA

Американка Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от выхода в финал грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). В полуфинальном матче она обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Теннисистки впервые встретились в официальных поединках.

«Это был ещё один невероятно тяжёлый трёхсетовый матч. Довольна, как сыграла и справилась во всеми трудностями. Очень рада победе. Беатрис — отличная теннисистка, никогда не играла с ней раньше. Я ожидала непростого поединка, поскольку знала, как хорошо она умеет действовать на грунте», — приводит слова Анисимовой пресс-служба WTA.

За титул в Боготе Анисимова поборется с представительницей Австралии Астрой Шарма.

Анисимова вышла в финал турнира в Боготе, обыграв Хаддад-Майю
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