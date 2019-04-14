Шарма: не могу поверить, что впервые сыграю в финале турнира WTA

Австралийка Астра Шарма рассказала, что помогло ей одержать победу над испанкой Ларой Арруабарреной со счётом 7:5, 6:1 в полуфинале турнира категории International в Боготе (Колумбия). В борьбе за титул она сразится с 17-летней представительницей США Амандой Анисимовой.

«Очень рада выйти в свой первый финал на турнирах WTA. На этой неделе я хорошо играла. В Боготе мне очень нравится. Не могу поверить, что сыграю в финале. Это невероятно.

Самое важное для меня — сохранять спокойствие и позитивный настрой. Не стоит слишком много думать на корте и позволять негативным эмоциям захлёстывать себя. В каждом розыгрыше я играла стабильно.

Про Анисимову знаю не много. Однако буду настраиваться на этот матч, как и на все остальные на этой неделе. Мне нужно увеличить процент попадания первым мячом. Любой фактор может стать ключевым", — цитирует Шарму официальный сайт WTA.