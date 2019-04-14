Херцог победила Свёнтек в финале женского турнира в Лугано

Представительница Словении Полона Херцог в финале соревнований в Лугано (Швейцария) с призовым фондом $ 226 750 в трёх сетах обыграла 17-летнюю Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

28-летняя уроженка Марибора выполнила 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12. В активе Свёнтек 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов. Ранее теннисистки не встречались.

Херцог, являющаяся 89-й ракеткой мира, завоевала третий титул в карьере и первый — с 2012 года.

В 2018 году турнир в Лугано, который проходит на грунте, выиграла бельгийка Элисе Мертенс. Она одолела Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.