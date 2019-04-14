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Чорич стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло с победы над Хуркачем

Чорич стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло с победы над Хуркачем
Теннис / ATP

В первом круге турнира в Монте-Карло хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный под девятым номером, в трёх сетах переиграл поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 5:7, 7:5. Продолжительность матча, который прерывался из-за дождя, составила 2 часа 44 минуты.

22-летний уроженец Загреба выполнил 3 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Хуркач 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

Следующим соперником Чорича станет либо местный спортсмен Лукас Катарина (WC), либо испанец Хауме Мунар (WC).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

14 апреля 2019 года, воскресенье. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 : 2
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3
           
4 7 5
6 5 7
           
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