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Андухар не сумел защитить титул в Марракеше, проиграв Пэру

Андухар не сумел защитить титул в Марракеше, проиграв Пэру
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр стал победителем турнира в Марракеше (Марокко). В финальном матче Пэр обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Пэр 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Андухар подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 4-0 в пользу француза.

Пэр выиграл второй титул в карьере и первый в 2019 году. Первую победу на турнирах АТР Пэр одержал ещё в 2015 году на турнире в Бостаде.

Отметим, что в 2018 году турнир в Марракеше выиграл Андухар, не сумевший на сей раз защитить свой титул.

14 апреля 2019 года, воскресенье. 16:15 МСК
Марракеш. Финал
Матч окончен
Бенуа Пэр
69
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
2 : 0
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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