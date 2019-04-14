Андухар не сумел защитить титул в Марракеше, проиграв Пэру

Французский теннисист Бенуа Пэр стал победителем турнира в Марракеше (Марокко). В финальном матче Пэр обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Пэр 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Андухар подал 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 4-0 в пользу француза.

Пэр выиграл второй титул в карьере и первый в 2019 году. Первую победу на турнирах АТР Пэр одержал ещё в 2015 году на турнире в Бостаде.

Отметим, что в 2018 году турнир в Марракеше выиграл Андухар, не сумевший на сей раз защитить свой титул.