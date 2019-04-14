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Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Берреттини

Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Берреттини
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). В стартовой встрече Димитров обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Димитров дважды подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 18. Берреттини подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира Димитров сыграет с победителем встречи между 15-м сеяным, канадцем Денисом Шаповаловым, и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Три последних турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло выиграл испанец Рафаэль Надаль (2).

14 апреля 2019 года, воскресенье. 17:20 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
0 : 2
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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