Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Берреттини

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). В стартовой встрече Димитров обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. Димитров дважды подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 18. Берреттини подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира Димитров сыграет с победителем встречи между 15-м сеяным, канадцем Денисом Шаповаловым, и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Три последних турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло выиграл испанец Рафаэль Надаль (2).