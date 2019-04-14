Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пелья одолел Джере и сыграет с Чиличем на «Мастерсе» в Монте-Карло

Пелья одолел Джере и сыграет с Чиличем на «Мастерсе» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). В стартовой встрече Пелья в трёх сетах обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Пелья дважды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Джере подал 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 2-0 в пользу Пельи.

За выход в третий круг соревнований Пелья сыграет с седьмым сеяным – хорватом Марином Чиличем.

Три последних турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло выиграл испанец Рафаэль Надаль, посеянный в 2019 году под вторым номером.

14 апреля 2019 года, воскресенье. 18:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 : 2
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3
           
7 7 2 4
6 2 6 6
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент