Пелья одолел Джере и сыграет с Чиличем на «Мастерсе» в Монте-Карло

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). В стартовой встрече Пелья в трёх сетах обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. Пелья дважды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Джере подал 3 эйса, 1 раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 2-0 в пользу Пельи.

За выход в третий круг соревнований Пелья сыграет с седьмым сеяным – хорватом Марином Чиличем.

Три последних турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло выиграл испанец Рафаэль Надаль, посеянный в 2019 году под вторым номером.