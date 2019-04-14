Вавринка нанёс поражение Пуи на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако). В стартовой встрече Вавринка в двух сетах обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Вавринка 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Пуи подал 1 эйс, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира Вавринка сыграет с победителем встречи между 11-м сеяным, итальянцем Марко Чеккинато, и Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Три последних турнира серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло выиграл испанец Рафаэль Надаль, посеянный в этом году под вторым номером.