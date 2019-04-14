17-летняя Анисимова впервые выиграла турнир WTA в карьере, взяв титул в Боготе

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала победительницей грунтового турнира категории International в Боготе (Колумбия). В финальном матче шестая сеяная Анисимова обыграла Астру Шарму из Австралии со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Анисимова дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. Шарма подала 7 эйсов, 11 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Теннисистки впервые встретились друг с другом в официальных матчах.

17-летняя Анисимова выиграла свой первый турнир WTA в карьере.

Анисимова — бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница юниорского US Open – 2017 и финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2016.