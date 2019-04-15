Джокович: Надаль — явный фаворит на любом грунтовом корте мира

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, считает испанца Рафаэля Надаля главным и безусловным фаворитом грунтового сезона.

«Думаю, что Рафа, безусловно, всегда является явным фаворитом на любом грунтовом корте мира, и это не меняется. Это по-прежнему так. Если он в хорошей физической форме, он — номер один на этом покрытии. А дальше могут быть варианты. Зверев хорош на грунте в последние несколько лет. Доминик Тим, конечно. Роджер также будет играть в этом сезоне, что замечательно для тенниса.

В прошлом году теннис явно скучал по его игре на грунте. Но думаю, что все поняли, почему он решил пропустить грунтовый сезон в прошлом году и почему хочет играть сейчас. Он играл в отличный теннис в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами. Он выиграл два из трёх, играл в финале в Индиан-Уэллсе. Конечно, грунт — это другое покрытие, но в Индиан-Уэллсе мяч отскакивает довольно высоко, что похоже на грунт. Он хорошо справлялся с высокими мячами на протяжении всей карьеры, поэтому не вижу особых проблем для него на этом покрытии. От него всегда ждёшь максимума»,- приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.