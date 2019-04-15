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22-летний Гарин завоевал первый титул в карьере, обыграв Рууда в Хьюстоне

22-летний Гарин завоевал первый титул в карьере, обыграв Рууда в Хьюстоне
Теннис / ATP

Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Хьюстоне. В финальном матче Гарин в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Гарин 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Рууд подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Гарин во второй раз оказался сильнее Рууда в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу чилийца.

22-летний Гарин завоевал первый титул АТР в карьере.

На пути к нему Гарин обыграл Пабло Куэваса из Уругвая, француза Жереми Шарди (2), швейцарца Генри Лааксонена (Q) и американца Сэма Куэрри (8).

14 апреля 2019 года, воскресенье. 22:10 МСК
Хьюстон. Финал
Матч окончен
Каспер Рууд
95
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 : 2
Кристьян Гарин
73
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
6 4 6 3
7 7 4 6
           
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