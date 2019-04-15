22-летний Гарин завоевал первый титул в карьере, обыграв Рууда в Хьюстоне

Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Хьюстоне. В финальном матче Гарин в трёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Гарин 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Рууд подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Гарин во второй раз оказался сильнее Рууда в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу чилийца.

22-летний Гарин завоевал первый титул АТР в карьере.

На пути к нему Гарин обыграл Пабло Куэваса из Уругвая, француза Жереми Шарди (2), швейцарца Генри Лааксонена (Q) и американца Сэма Куэрри (8).