Дьяченко поднялась на 37-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 15 апреля россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 37-ю строчку, Вероника Кудерметова — на 41-ю.
В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 15 апреля
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 2735.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2371.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2305.
4 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1855.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1784.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
7 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 1455.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1366.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 1246.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 1176.
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23 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 642...
30 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 536…
37 (57). Виталия Дьяченко (Россия) — 443...
41 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 418...
48 (42). Вера Звонарёва (Россия) — 375...
55 (47). Мария Шарапова (Россия) — 355...
75 (78). Евгения Родина (Россия) — 275…
78 (68). Наталья Вихлянцева (Россия) — 263...
85 (77). Анна Блинкова (Россия) — 248.
95 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 210.