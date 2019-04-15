Рублёв опустился на 58-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Хачанов — на 62-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 апреля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 58-ю строчку, его соотечественник Карен Хачанов — на 62-ю.
В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил швейцарец Роджер Федерер.
Чемпионская гонка ATP. 15 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2225.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145.
6 (6). Джон Иснер (США) — 1060.
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 895.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890.
10 (10). Кей Нисикори (Япония) — 890.
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58 (53). Андрей Рублёв (Россия) — 306...
62 (58). Карен Хачанов (Россия) — 280.
Рублёв занял 90-ю строчку в рейтинге ATP