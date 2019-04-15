Рублёв опустился на 58-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Хачанов — на 62-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 апреля российский теннисист Андрей Рублёв опустился на 58-ю строчку, его соотечественник Карен Хачанов — на 62-ю.

В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил швейцарец Роджер Федерер.



Чемпионская гонка ATP. 15 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2225.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145.

6 (6). Джон Иснер (США) — 1060.

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995.

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 895.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890.

10 (10). Кей Нисикори (Япония) — 890.

...

58 (53). Андрей Рублёв (Россия) — 306...

62 (58). Карен Хачанов (Россия) — 280.