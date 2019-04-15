Анисимова: я никогда не проводила так много трёхсетовых матчей за неделю

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Боготе (Колумбия). В финальном матче она обыграла Астру Шарму из Австралии со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

«Это большой успех для меня. Завоевание титула было моей целью, потому что я преодолела так много трудностей на этом турнире. Я рада и горжусь собой за то, что справилась со всеми испытаниями. Первый титул WTA так много значит для меня. Это придаст мне уверенности. Надеюсь, я получу ещё больше опыта, который пригодится в грунтовом сезоне.



Не думаю, что я когда-либо проводила так много трёхсетовых матчей за одну неделю. Во многих из них я проигрывала первый сет, но в итоге побеждала. Это помогло мне в психологическом плане.

Я впервые услышала о Шарме только в начале года. Когда я была в раздевалке в Австралии, то смотрела её игру. Её результаты меня впечатлили. Я знала, что она очень хорошая теннисистка. Финал получился непростым. Я знала о том, как она играет, но не очень много. Я была сосредоточена на своей игре, как и в каждом матче.

Я думала, что это мой второй финал, поэтому стала нервничать, особенно во втором сете. Я так хотела выиграть, поэтому постаралась успокоиться.

На юниорском уровне я много играла на грунте, часто выступала в Южной Америке. Я была уверена в себе, несмотря на то, что прошлогодний грунтовый сезон пропустила из-за травмы. Очень рада вновь играть на грунте, потому что это моё любимое покрытие. Я получила заряд уверенности перед европейскими турнирами. Рада, что в этом году я здорова. С нетерпением жду «Ролан Гаррос», — цитирует Анисимову официальный сайт тура.

17-летняя Анисимова выиграла свой первый турнир WTA в карьере.