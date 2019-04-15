Гарин – о первом трофее в карьере: теперь я хочу большего

Чилийский теннисист Кристиан Гарин прокомментировал свою победу в финальном матче соревнований в Хьюстоне (США). В трёх партиях он оказался сильнее Каспера Рууда из Норвегии – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.



«Сегодня был действительно напряжённый матч. Думаю, я хорошо продолжал играть на протяжении всего матча и планомерно навязывал сопернику свою игру. Конечно, теперь я хочу большего, поэтому я должен продолжать усердно работать и совершенствоваться каждый день», – цитирует Гарина официальный сайт АТР.



Стоит отметить, что победа в Хьюстоне стала дебютным трофеем в карьере 22-летнего теннисиста. В текущем сезоне Гарин провёл 22 матча, в которых сумел добыть 14 побед. В настоящее время теннисист занимает 73-ю строчку в рейтинге АТР.