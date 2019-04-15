Рууд: я играл хорошо, но Гарин был лучше, он заслужил победу

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал своё поражение в финальном матче соревнований в Хьюстоне (США). В трёх партиях он уступил представителю Чили Кристьяну Гарину – 6:7 (4:7), 6:4, 3:6.



«Я чувствую, что сыграл хороший матч, но Кристьян был немного лучше и заслужил победу. Я с уверенностью могу сказать, что могу играть на таком уровне», – цитирует Рууда официальный сайт АТР.



Победа в Хьюстоне стала дебютным трофеем в карьере 22-летнего Гарина. Рууд ранее не выходил даже в финальные матчи соревнований категории АТР – он стал вторым представителем своей страны, которому удалось выйти в финал. Первым был его отец Кристиан, игравший в финале Бостада-1995.