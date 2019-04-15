Тим: в этом сезоне у Надаля будут проблемы на грунте

Австриец Доминик Тим поделился мнением о предстоящем грунтовом сезоне. Теннисист перечислил игроков, которые могут доставить проблемы Рафаэлю Надалю на его любимом покрытии.



«Конечно, я ожидаю многого, как и от каждого грунтового сезона. Все соревнования сильные, каждая сетка на них серьёзная. В целом уровень мужского тенниса на данный момент довольно высок. Я думаю, что все должны играть на максимуме, начиная с первого розыгрыша каждого матча, и я не стану исключением. Надеюсь, результаты придут.



Я думаю, что пока Рафа играет, он всегда будет главным фаворитом любого турнира на грунте, но я думаю, что сейчас у него появится больше проблем, чем в прошлые годы. Саша Зверев всегда является угрозой, ещё есть Новак, который вернулся на вершину, и, надеюсь, я. Есть действительно молодые парни, такие как Оже-Альяссим, – думаю, что он очень любит грунт. Не стоит забывать о Циципасе и Шаповалове. У Рафы будет много проблем», – цитирует Тима официальный сайт АТР.