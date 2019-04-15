Джокович: неудачи на «Мастерсах» в США послужат стимулом перед грунтовым сезоном

Серб Новак Джокович прокомментировал неудачное выступление на соревнованиях в Майами и Индиан-Уэллсе. На двух «Мастерсах» он выиграл лишь три матча.



«Это спорт, так бывает. Конечно, я был разочарован, потому что думал, что играю всё лучше и лучше, и я думал, что смогу далеко зайти в турнирной сетке. Впрочем, я попытаюсь найти положительные стороны в таком выступлении.



Все последние 12 месяцев я демонстрировал отличную форму. Я добирался минимум до полуфиналов на всех предыдущих турнирах, некоторые выигрывал. Эти неудачи могут послужить стимулом перед грунтовым сезоном», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



На соревнованиях в Монте-Карло серб стартует матче с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Филипп Кольшрайбер (Германия).

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