Джокович не связывает свои успехи на корте с безглютеновой диетой

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, является ли безглютеновая диета, которой он начал придерживаться в 2011 году, реальным ключом к его успехам.



«Здесь дело не только в безглютеновой диете. Просто так сложились обстоятельства. Я начал играть в теннис, когда мне было четыре или пять лет. И благодарен судьбе, что у меня всё ещё есть возможность заниматься спортом на столь высоком уровне. В детстве я всегда мечтал стать многократным победителем турниров «Большого шлема» и оказаться там, где нахожусь сейчас. Поэтому я старался лелеять каждый момент на корте, развиваться и совершенствоваться в обычной жизни и спорте, ставя самую высокую планку. Именно поэтому я всё ещё так силен», — приводит слова Джоковича Tennis Wolrd USA.