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Медведев разгромил Соузу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Медведев разгромил Соузу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел во второй круг, разгромив представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Даниил 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Соуза в Монте-Карло.

За выход в третий круг Медведев поспорит либо со словенцем Аляжем Бедене, пробившимся в основную сетку через квалификацию, либо с Раду Алботом из Молдавии.

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Жоау Соуза
51
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
Стали известны соперники Хачанова и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
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