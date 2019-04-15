Медведев разгромил Соузу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 10-м номером, вышел во второй круг, разгромив представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Даниил 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Соуза в Монте-Карло.



За выход в третий круг Медведев поспорит либо со словенцем Аляжем Бедене, пробившимся в основную сетку через квалификацию, либо с Раду Алботом из Молдавии.



Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.