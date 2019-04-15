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Первым соперником Надаля на турнире в Монте-Карло будет Баутиста-Агут

Первым соперником Надаля на турнире в Монте-Карло будет Баутиста-Агут
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Баутиста-Агут поспорит с действующим чемпионом соотечественником Рафаэлем Надалем (2).

Монте-Карло. Мужчины. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 12) — 7:5, 3:6, 6:1.
Душан Лайович (Сербия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:4, 6:4.

Турнир завершится 21 апреля.

15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
22
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
2 : 1
Джон Миллман
39
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
1 2 3
           
3 6 6
6 1 1
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Николоз Басилашвили
17
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 : 2
Мартон Фучович
37
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
1 2 3
           
5 6 1
7 3 6
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
71
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
0 : 2
Душан Лайович
48
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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