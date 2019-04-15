Первым соперником Надаля на турнире в Монте-Карло будет Баутиста-Агут

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Баутиста-Агут поспорит с действующим чемпионом соотечественником Рафаэлем Надалем (2).

Монте-Карло. Мужчины. Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 12) — 7:5, 3:6, 6:1.

Душан Лайович (Сербия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:4, 6:4.

Турнир завершится 21 апреля.