Первым соперником Надаля на турнире в Монте-Карло будет Баутиста-Агут

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Роберто 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг Баутиста-Агут поспорит с действующим чемпионом соотечественником Рафаэлем Надалем (2).
Монте-Карло. Мужчины. Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 12) — 7:5, 3:6, 6:1.
Душан Лайович (Сербия) — Малек Жазири (Тунис) — 6:4, 6:4.
Турнир завершится 21 апреля.
15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
22
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
2 : 1
39
Джон Миллман
Д. Миллман
|1
|2
|3
|
|3
|6
|6
|
|6
|1
|1
15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
17
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 : 2
37
Мартон Фучович
М. Фучович
|1
|2
|3
|
|5
|6
|1
|
|7
|3
|6
15 апреля 2019 года, понедельник. 12:10 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
71
Малек Жазири
М. Жазири
0 : 2
48
Душан Лайович
Д. Лайович
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Медведев разгромил Соузу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло