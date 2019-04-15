Чеккинато, Кольшрайбер, Кукушкин вышли во 2-й круг в Монако, Шаповалов выбыл

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 11-м номером, вышел во второй круг. Его соперник по матчу стартового раунда — босниец Дамир Джумхур — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:4 в первом сете.
За выход в третий круг Чеккинато поспорит с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.
Монте-Карло. Мужчины. Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 15) — 5:7, 6:3, 6:1.
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Таро Дэниэл (Япония, LL) — 6:1, 6:3.
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4.
Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
15 апреля 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
54
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
0 : 2
Rt
16
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
|1
|2
|3
|
|0
|
|4
15 апреля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
20
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 : 2
44
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
|1
|2
|3
|
|7
|3
|1
|
|5
|6
|6
15 апреля 2019 года, понедельник. 13:55 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
72
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
0 : 2
40
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
15 апреля 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
41
Жереми Шарди
Ж. Шарди
0 : 2
42
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Медведев разгромил Соузу в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло