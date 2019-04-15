Чеккинато, Кольшрайбер, Кукушкин вышли во 2-й круг в Монако, Шаповалов выбыл

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 11-м номером, вышел во второй круг. Его соперник по матчу стартового раунда — босниец Дамир Джумхур — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:4 в первом сете.

За выход в третий круг Чеккинато поспорит с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Монте-Карло. Мужчины. Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 15) — 5:7, 6:3, 6:1.

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Таро Дэниэл (Япония, LL) — 6:1, 6:3.

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4.

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.