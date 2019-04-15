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Чеккинато, Кольшрайбер, Кукушкин вышли во 2-й круг в Монако, Шаповалов выбыл

Чеккинато, Кольшрайбер, Кукушкин вышли во 2-й круг в Монако, Шаповалов выбыл
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под 11-м номером, вышел во второй круг. Его соперник по матчу стартового раунда — босниец Дамир Джумхур — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:4 в первом сете.

За выход в третий круг Чеккинато поспорит с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Монте-Карло. Мужчины. Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 15) — 5:7, 6:3, 6:1.
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Таро Дэниэл (Япония, LL) — 6:1, 6:3.
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:4.

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

15 апреля 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
54
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
0 : 2
Rt
Марко Чеккинато
16
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
1 2 3
           
0    
4    
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
20
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 : 2
Ян-Леннард Штруфф
44
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
7 3 1
5 6 6
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 13:55 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
72
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
0 : 2
Филипп Кольшрайбер
40
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
1 3  
6 6  
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 14:15 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Жереми Шарди
41
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
0 : 2
Михаил Кукушкин
42
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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