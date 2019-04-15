Братья Джокович и лидеры посева проиграли на старте турнира в Монте-Карло в паре

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и его брат Марко не смогли пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях проиграли представителям Колумбии Хуан-Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре, посеянным под четвёртым номером, со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

За выход в четвертьфинал Кабаль и Фара поспорят с победителями матча Давид Гоффен (Бельгия)/Люка Пуи (Франция) — Марсело Демолинер (Бразилия)/Даниил Медведев (Россия).

Лидеры посева французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю в первом круге проиграли голландцам Робину Хасе и Весли Колхофу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (2:7).

Турнир завершится 21 апреля.