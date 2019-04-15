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Гоффен и Мунар вышли во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Гоффен и Мунар вышли во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
Теннис / ATP

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерса» в Монте-Карло. В своём стартовом матче он оказался сильнее представителя Аргентины Гидо Андреосси – 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Гоффена 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 11. Его соперник отметился 6 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Андреосси не выполнил.

Следующим соперником 21-й ракетки мира станет представитель Сербии Душан Лайович.

В параллельном матче первого раунда испанец Хуаме Мунар разгромил поляка Лукаса Катарину – 6:0, 6:3. Мунар во втором круге сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.

Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

15 апреля 2019 года, понедельник. 15:15 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Андреосси
84
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
0 : 2
Давид Гоффен
21
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
15 апреля 2019 года, понедельник. 16:00 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Лукас Катарина
Монако
Лукас Катарина
Л. Катарина
0 : 2
Хауме Мунар
61
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
0 3  
6 6  
           
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