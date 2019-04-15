Гоффен и Мунар вышли во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерса» в Монте-Карло. В своём стартовом матче он оказался сильнее представителя Аргентины Гидо Андреосси – 6:1, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету Гоффена 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 11. Его соперник отметился 6 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Андреосси не выполнил.



Следующим соперником 21-й ракетки мира станет представитель Сербии Душан Лайович.



В параллельном матче первого раунда испанец Хуаме Мунар разгромил поляка Лукаса Катарину – 6:0, 6:3. Мунар во втором круге сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем.



Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кей Нисикори со счётом 6:3, 6:2.