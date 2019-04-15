Рублёв проиграл Фоньини в Монте-Карло, ведя по ходу матча со счётом 6:4, 4:1

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (13) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.



Интересно, что россиянин вёл во второй партии со счётом 4:1, однако не сумел довести дело до итоговой победы. Для Фоньини сегодняшняя победа стала первой за последние пять матчей на грунте.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 8 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в третий круг Фоньини поспорит либо с французом Жилем Симоном, либо с австралийцем Алексеем Попыриным (Q).



Монте-Карло. Мужчины. Первый круг

Мартен Клижан (Словакия) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6 (7:3), 7:5.