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Рублёв проиграл Фоньини в Монте-Карло, ведя по ходу матча со счётом 6:4, 4:1

Рублёв проиграл Фоньини в Монте-Карло, ведя по ходу матча со счётом 6:4, 4:1
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) не сумел выйти во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в трёх партиях проиграв представителю Италии Фабио Фоньини (13) со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Интересно, что россиянин вёл во второй партии со счётом 4:1, однако не сумел довести дело до итоговой победы. Для Фоньини сегодняшняя победа стала первой за последние пять матчей на грунте.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг Фоньини поспорит либо с французом Жилем Симоном, либо с австралийцем Алексеем Попыриным (Q).

Монте-Карло. Мужчины. Первый круг
Мартен Клижан (Словакия) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6 (7:3), 7:5.

15 апреля 2019 года, понедельник. 15:40 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
2 : 1
Андрей Рублёв
90
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
4 7 6
6 5 4
           
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