Зверевы вышли во 2-й круг турнира в Монте-Карло, Вавринка и Димитров проиграли

Немецкие теннисисты Александр и Миша Зверевы добыли волевую победу на старте парных соревнований в Монте-Карло. В трёх партиях они оказались сильнее француза Уго Ниса и представителя Монако Романа Арнеодо – 4:6, 6:4, 10:7.

Стоит отметить, что немцы с брейком уступали во второй партии, однако сумели оформить два брейка в её концовке. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Свой матч первого круга проиграли швейцарец Стэн Вавринка и болгарин Григор Димитров. В двух партиях они уступили шестым сеяным Хенри Континену (Финляндия) и Джону Пирсу (Австралия) со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.



Ранее свой парный матч проиграли братья Джокович.